Micky was mantelzorger van haar man en scheidde alsnog

Micky: "Als jouw hele leven draait om zorg, zijn je vriendinnen het op een gegeven moment beu dat je het nooit meer ergens anders over kunt hebben. En ondertussen werd het voor mij steeds moeilijker om begrip op te brengen voor het feit dat iemand zit te klagen omdat een van de sinaasappels van de markt rot was."

Astma

Micky’s zorgen begonnen toen haar oudste zoon zeer zware astma kreeg. "Bij een aanval klappen zijn longen opeens dicht. Toen hij jonger was moesten we zo’n tien keer per jaar met spoed naar het ziekenhuis."

Tien jaar later werden de zorgen binnen het gezin nog groter: Micky raakte zwanger van een tweeling met dezelfde vorm van astma, een verstandelijke beperking en ADHD.

Stewardess

"Ik was opeens 24/7 verpleegkundige. Door de diagnose van mijn zoon had ik al besloten om te stoppen als stewardess en voor mijn gezin te gaan. Dat kon ook niet anders. Soms vind ik dat nog weleens moeilijk; ik veranderde van iemand die de hele wereld overvloog, in een eenzame vrouw die nooit meer het huis uit kwam."

Het hele verhaal lees je nu op vrouw.nl: 'Hij kwam onder 500 kilo vracht terecht en brak onder andere zijn nek en verbrijzelde zijn enkel en bekken.'