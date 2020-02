Albert Heijn reageert met kwinkslag op ’Valentijnstip’

De website Dumpert pikte het beeld op. Onder meer op Facebook wordt de foto driftig gedeeld.

In welk filiaal de foto precies genomen is, is niet bekend, maar de meeste mensen lijken de grap er van in te kunnen zien. Sommige vrouwen zijn minder enthousiast. „Als hij daar mee binnenkomt, sla ik die strijkplank recht achter in zijn nek!”, schrijft iemand.

AH: juist ideaal voor Valentijnsdag

Een medewerker van Albert Heijn reageert op sociale media en benadrukt dat een strijkplank wel degelijk voor romantiek kan zorgen. „Super stabiel, maximaal comfort en weer eens wat anders dan de keukentafel”, aldus de social mediaredacteur van dienst.

Die reactie kan op veel goedkeuring en bijna honderd ’likes’ rekenen. „Ook eens geprobeerd. Ideaal. De stoom kwam uit ’d’r oren.”