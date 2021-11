Premium Het beste van De Telegraaf

Leven keert terug naar normaal op Iberisch Schiereiland Spanje en Portugal ’coronawonder’ van Europa: wat is hun geheim?

Door Hilde Postma Kopieer naar clipboard

Terwijl donkere coronawolken zich boven Nederland samenpakken, hebben Spanje en Portugal de situatie aardig onder controle. Ⓒ ANP / HH

Barcelona - Terwijl Nederland en andere Noord-Europese landen worstelen met nieuwe coronamaatregelen gaat het in de Zuid-Europese landen Spanje en Portugal bijzonder goed. De besmettingscijfers zijn er laag en het leven is er bijna weer ’normaal’. Wat is het geheim van het Iberisch Schiereiland?