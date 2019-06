Grote grazer Oostvaardersplassen hoeft geen parasol

Vlak bij het spoor zijn in de Oostvaardersplassen parasols neergezet, vermoedelijk door fanatieke dierenbeschermers die de grote grazers een beschutte plek wilden aanbieden, maar konikpaarden hebben geen behoefte aan schaduw. Ⓒ Foto Staatsbosbeheer

Lelystad - Hitteplan of niet, de viervoeters in de Oostvaardersplassen hebben geen parasols nodig. Staatsbosbeheer heeft ze zondag resoluut verwijderd. „Het zorgt alleen maar voor onnodige stress. En dat willen we nu juist niet met deze temperaturen”, legt woordvoerder Joke Bijl uit.