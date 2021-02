Sombere boodschap verwacht bij nieuwe persconferentie kabinet

Hun boodschap zal somber zijn. Aangezien de Britse coronavariant de overhand krijgt, zullen ook de besmettingen weer oplopen, terwijl deze mutant volgens het Outbreak Management Team veel besmettelijker is. Een derde golf lijkt daarmee onafwendbaar. Toch gaan de basisscholen per 8 februari weer open. Als het voortgezet onderwijs weer open mag, zal dat in beperkte vorm zijn. Het Outbreak Management Team (OMT) wordt gevraagd op welke manier dat veilig kan.

Niet-essentiële winkels mogen een loket openen voor afhaal van online bestelde spullen. Over de avondklok valt deze dinsdag nog geen besluit, maar mogelijk wel later deze week. De overige beperkingen van de huidige lockdown worden verlengd tot en met 2 maart. Tot die tijd blijven horeca, theaters, bioscopen en dierentuinen dicht. De week ervoor, op 23 februari, zal het kabinet besluiten of hiervan maatregelen kunnen worden versoepeld.

Routekaart

Tijdens de persconferentie zullen Rutte en De Jonge ook komen met de nieuwe Routekaart. Die moet duidelijk maken bij welk niveau van besmetting, ziekenhuis- en ic-opnamen, vaccinatiegraad en het testbeleid bepaalde sectoren weer open kunnen. Na de middelbare scholen zijn de contactberoepen aan de beurt.

