Eerste Kamer nestelt zich tijdelijk in Ridderzaal

DEN HAAG - De Eerste Kamer gaat vanaf komende week tijdelijk vergaderen in de Ridderzaal. In deze grote zaal kunnen meer senatoren aan het plenaire debat meedoen met de onderlinge 1,5 meter afstand die nodig is vanwege het coronavirus. Door dit voorschrift kunnen in de eigen plenaire zaal nu maar 14 van de 75 Eerste Kamerleden tegelijk aanwezig zijn.