’Belgen maak het niet te zot’

Hij zegt dat het verplichte mondmasker inmiddels een ’gezonde gewoonte ’ is geworden in België. Hij riep de Belgen op zich in te houden de komende dagen, zeker als het weer warmer wordt. Aan het eind van de week wordt dertig graden voorspeld. Hij besloot met een oproep: doe niet te zot. Dat kunnen we ons niet permitteren”.

De voorbije weken liepen bij onze zuiderburen gemiddeld 279 mensen een Covid-19-infectie op. Vooral mensen tussen de 20 en 59 jaar raken besmet. In totaal werden er 1.952 nieuwe besmettingen geregistreerd, de week voordien waren dat er 1.142. Er is sprake van een stijging van 71 procent. Maar liefst 47 procent van de nieuwe infecties vonden plaats in de provincie Antwerpen. Het aantal overlijdens ligt op gemiddeld 2 per dag.

"Die snelle stijging is zorgwekkend", zegt epidemioloog Boudewijn Catry ."Het aantal patiënten in ziekenhuizen is voorlopig nog beperkt, maar ook die cijfers zijn in stijgende lijn. We moeten nu, vandaag, ons gedrag aanpassen, om daar iets aan te veranderen.”

Volgens Catry is het belangrijk het aantal sociale contacten te beperken en bij afspreken dat ook buiten te doen, met voldoende afstand. De epidemioloog benadrukt ook dat handen wassen zeer belangrijk blijft, net als het correct dragen van het mondmasker. "Blijf ook zeker thuis bij ziektesymptomen, zelfs al zijn het lichte", klinkt het. "Het zijn kleine aandachtspunten maar ze maken een groot verschil voor uzelf en de mensen rondom u."

Contactbubbel

De veiligheidsraad beslist naar verwachting dat inwoners van België hun sociale contacten moeten gaan beperken. De zogenoemde contactbubbel mag nu uit vijftien mensen bestaan, buiten het eigen huishouden. De provincie Antwerpen besloot al die terug te brengen tot tien.

Mogelijk krijgen Belgen opnieuw het dringende advies weer alleen te gaan winkelen. Daarnaast wordt het aantal toegestane aanwezigen op evenementen wellicht ingeperkt. De veiligheidsraad zou ook overwegen de mondmaskerplicht verder uit te breiden.

Sinds zaterdag zijn in heel België mondkapjes in drukke, openbare ruimtes verplicht. In onder meer kustgemeenten, maar bijvoorbeeld ook in het centrum van Brugge, moeten op veel plekken mond en neus ook buiten worden bedekt.