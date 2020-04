Daling ic-patiënten zet door: ’We beginnen van plateau af te komen’

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalde dinsdag van 1338 naar 1303, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Nooit eerder tijdens de coronacrisis nam het aantal patiënten zo snel af. Maandag was er al sprake van een daling van twintig, terwijl het aantal zondag met 33 afnam. Ten opzichte van voor het paasweekend liggen er 81 patiënten minder op de ic.

Dankzij die daling hoefden er in de afgelopen 24 uur ook geen patiënten naar Duitsland te worden verplaatst, vertelt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ons buurland fungeerde wekenlang als uitvalsbasis om de ic’s in Nederland wat te ontlasten.

Er liggen daar momenteel 55 Nederlandse patiënten. Patiënten die niet langer op de Duitse ic hoeven te verblijven, worden naar reguliere ziekenhuisafdelingen in Nederland verplaatst, wat bijvoorbeeld afgelopen weekend met drie patiënten gebeurde.

Toch betekent dit niet per se dat we Duitsland niet meer nodig hebben. Zo wordt de ruimte die inmiddels is ontstaan door de afname van coronapatiënten op de Nederlandse ic’s opgevuld met zorg voor niet-coronapatiënten, stelt Kuipers. „Denk aan ingrijpende operaties van kankerpatiënten, die aanvankelijk moesten wachten vanwege de enorme toestroom. Daardoor blijft de werkdruk erg hoog en kunnen we alsnog besluiten patiënten naar Duitsland te vervoeren.”

Erehaag

Waar Kuipers vorige week nog over een ’plateau’ sprak, lijken we daar nu van af te dalen, concludeert hij. „Het is echt heel goed om te zien dat de daling lijkt toe te nemen. De komende twee weken zal dat naar verwachting voortduren.” Inmiddels ligt het getal weer op dezelfde hoogte als begin april. De totale ic-capaciteit bedraagt 2400. Van die bedden zijn er zo’n vijfhonderd bestemd voor niet-coronapatiënten.

Midden in de coronacrisis volgde dinsdagochtend een zeer heftig moment voor de deur van het Erasmus MC. Medewerkers vormden daar op gepaste afstand een erehaag voor een collega die aan het virus is overleden en in een rouwwagen voor de allerlaatste keer werd langsgereden. „Dat heeft een grote impact op iedereen”, verzucht Kuipers. „Dan word je nog eens met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk het is dat we hier met zijn allen zo hard strijden tegen het virus.”