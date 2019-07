Zware wapens gevonden bij inval Rotterdam

Rond 06.00 uur deed de politie een inval in de woning. Drie mensen, twee Rotterdammers van 25 en 28 en een vrouw van 30 uit Bergschenhoek, werden direct opgepakt. Een 23-jarige Rotterdammer sloeg op de vlucht.

In de Melissantstraat werd de man achterhaald. Na twee waarschuwingsschoten kon hij worden aangehouden.

Ook vanuit andere korpsen kwamen woensdag meldingen van drugsvondsten. In het Utrechtse Harmelen werden een drugslab, 24 vaten chemicaliën en twee wietkwekerijen aangetroffen. In Esch in Noord-Brabant is in de kelder van een woning ook een drugslab aangetroffen. Daar werden twee mensen aangehouden.