Stikstofwinst: fileknelpunt Ring Utrecht alsnog op de schop

De Raad van State heeft vanwege haar stikstofuitspraak een streep gezet door de vergunningen voor de verbreding van de A27/A12 bij Utrecht en de aanpak van fileknelpunt Hoevelaken. De asfaltmeesters van Rijkswaterstaat waren van plan om voor deze projecten en vijf andere operaties snelheidsverlagingen in te zetten als compensatie voor stikstofuitstoot. Op die manier kunnen de projecten juridisch worden gered van de ondergang.

Maar het kabinet dreigde roet in het eten te gooien. Tijdens onderhandelingen over de stikstofaanpak was het in eerste instantie de bedoeling om heel Holland honderd te laten rijden puur en alleen om de ’stikstofwinst’ te gebruiken voor vergunningen in de woningmarkt.

Asfalt

Na waarschuwingen uit de infrahoek is besloten om een deel van de al voor wegprojecten bedoelde ’stikstofwinst’ alsnog ten goede te laten komen aan het broodnodige extra asfalt.

Naast de Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken gaat het om de verbreding van de A6 tussen Almere-Lelystad, de A4 rond Den Haag, de A27 Houten-Hooipolder, de A58 Tilburg-Eindhoven en de A58 Annabosch-Galder.

Deze maand moet VVD-minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer melden wat de gevolgen van de juridische problematiek rond stikstof zijn voor andere wegprojecten.