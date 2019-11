Belg koopt broodje en staat 100 miljard rood bij de bank

Bijna honderd miljard euro. Zo veel bleek Frédéric in het rood te staan. „Dat heeft me wel even veel stress bezorgd”, vertelt de Belgische ondernemer aan Le Soir. Hij nam meteen contact op met zijn bank Belfius. Daar hoorde hij dat er ’een foutje’ was gemaakt. Maar herstellen: ho maar. „Ik heb hemel en aarde moeten bewegen, zelfs via mijn advocaat!”

Na een vreemd verhaal van de bank dat hij slachtoffer was geworden van een ruzie tussen bedrijven, werd zijn saldo hersteld. Nu kan de Belg erom lachen. „Een bug, dat kan gebeuren.”