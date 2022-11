Oekraïense troepen trekken Cherson binnen

„Oekraïne behaalt nu opnieuw een belangrijke overwinning en bewijst dat wat Rusland ook zegt of doet, Oekraïne zal winnen”, twitterde minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba. Hij postte een video waarin volgens hem inwoners van de plaats Bilozerka, een paar kilometer van Cherson, een gigantische poster met de tekst ’Rusland is hier voor altijd’ neerhaalden.

Het Oekraïense parlement gaf foto’s vrij van burgers die in Cherson met Oekraïense vlaggen zwaaien. Op sociale media circuleren filmpjes van zingende en feestvierende Oekraïners op het centrale plein van Cherson.

De inname van de strategisch belangrijke stad betekent dat Oekraïne Russische stellingen aan de overkant van de brede rivier kunnen gaan bombarderen vanuit Cherson. De enige brug in de omgeving is ingestort, volgens Russische oorlogsbloggers waarschijnlijk door het terugtrekkende Russische leger.

Gebouwen in Cherson zijn zwaar beschadigd, maar er wapperen weer Oekraïense vlaggen. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

De terugtocht is de derde sinds het begin van de invasie op 24 februari. Rusland gaf in het voorjaar een offensief in de regio Kiev op en in september liet het na militaire tegenslagen in het noordoosten vrijwel de hele regio Charkov in de steek.

Volgens het ministerie van Defensie in Moskou zijn er bij de terugtrekking geen verliezen geleden. Oekraïne stelt dat de operatie erg chaotisch verliep en veel Russen zijn verdronken. Ook zouden Russische soldaten, al dan niet in burgerkleding, in de stad zijn achtergebleven. Het Oekraïense leger riep hen op zich over te geven.

Ⓒ via REUTERS

Kiev schatte eerder dat er tienduizenden militairen in de stad waren voordat Moskou woensdag de opdracht gaf de stad en de westoever te verlaten. Oekraïne sprong de afgelopen twee dagen erg voorzichtig om met het aangekondigde vertrek, uit vrees voor een schijnbeweging of valstrik.

President Vladimir Poetin waarschuwde eind september bij de ceremonie van de inlijving van vier Oekraïense regio’s, waaronder Cherson, dat Russische gebieden „met alle middelen” zouden worden verdedigd. Hij dreigde toen ook weer met de mogelijke inzet van kernwapens.

Ondanks de terugtrekking blijft de regio Cherson Russisch, benadrukte het Kremlin. Een woordvoerder zei vrijdag dat Moskou „geen spijt heeft” van de annexatieceremonie.