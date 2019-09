Autokilometers naar record

Het wekt geen verbazing dat het aantal op diesel afgelegde kilometers het afgelopen jaar opnieuw is gedaald. Nu auto’s op deze brandstof steeds meer worden geweerd uit steden, wordt weer teruggegrepen naar benzine en soms naar elektrisch rijden, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

„Diesel heeft het zwaar omdat het imago vanwege de uitstoot van meer fijnstof slecht is. Omdat er ook maatregelen tegen worden getroffen, zie je dat bedrijven overstappen op benzine”, ziet econoom Marjolein Jaarsma van het CBS.

Opvallend is dat de elektrische auto nog niet massaal wordt omarmd. Met in totaal 0,5 procent van het totaal afgelegde kilometers is het aandeel van de stekkerauto bijna te verwaarlozen. „Dat heeft alles te maken met de nog altijd hogere aanschafprijs en de infrastructuur die nog niet optimaal is ingericht voor deze auto’s”, meent Jaarsma. „Bovendien is de bijtelling weer verhoogd.”

Het aantal personenautokilometers afgelegd op benzine steeg met 2,7 procent naar 78,4 miljard in 2018. Diesels daarentegen reden 2,5 procent minder (34,3 miljard kilometer). Het aantal kilometers op lpg loopt al jaren terug en daalde met 11,6 procent tot 2,1 miljard kilometer.

Jaarsma: „De circa 1,1 miljoen personenauto’s op naam van een bedrijf waren verantwoordelijk voor 22 procent van de afgelegde kilometers. Deze auto’s reden samen 26,1 miljard kilometer en dat is dik 4 procent meer dan in 2017. De stijging van de door de acht miljoen particulieren gereden kilometers (95,3 miljard) bedroeg slechts 0,4 procent.”