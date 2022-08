COA: opvang gevonden voor bijna 500 mensen bij Ter Apel

Zoals eerder aangekondigd konden mensen terecht in crisisnoodopvanglocaties in Zwolle en Doetinchem. Daarnaast konden mensen terecht in de crisisnoodopvang in Zuidbroek en Stadskanaal, en in Dordrecht en Haaksbergen.

Enkele mensen kiezen er voor om de nacht buiten door te brengen. Voor hen zijn veldbedden en slaapzakken geregeld.

In totaal hebben 250 asielzoekers zaterdag de nacht buiten door moeten brengen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

AzG: ’verschrikkelijke kou’ in de nacht bij Ter Apel

De asielzoekers die zaterdagnacht buiten hebben moeten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel, hebben het „verschrikkelijk koud” gehad, volgens Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ziet dat de lagere temperatuur van „enorme invloed” is op de leefomstandigheden van de mensen daar.