Vluchtelingen in hotel Spijkenisse en sporthal Wijk bij Duurstede, gemeente ’betreurt proces’

Volgens de gemeente Nissewaard, waar Spijkenisse onder valt, mogen de Afghanen maximaal zes maanden in het Carlton Oasis Hotel blijven. Het gaat om gezinnen met kinderen die al in Nederland zijn. Ze zijn geëvacueerd na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan.

De Afghanen worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Spijkenisse geplaatst. De gemeente Nissewaard is niet blij met de manier waarop dat is gegaan: „Burgemeester Foort van Oosten heeft het COA laten weten te betreuren dat het proces en de coördinatie op deze manier verloopt, zeker gezien het feit dat er vrijdag een bestuursakkoord is gesloten. Hierin wordt over specifiek de Afghaanse statushouders niet gerept.”

Doordat de statushouders de opvang kunnen verlaten, komt er plek vrij voor andere vluchtelingen. Maar ook voor hen zijn nog lang niet genoeg plekken, en daarom zoekt de overheid ook naar noodopvang voor de asielzoekers. Wijk bij Duurstede vangt sinds zaterdagavond honderd vluchtelingen op in een sporthal. „Ook wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om deze mensen een menswaardig verblijf te geven. We kennen allen de schrijnende beelden en verhalen over vluchtelingen die nacht na nacht buiten moeten slapen, zonder goede hygiëne en zorg. Daarom komen wij te hulp”, zegt burgemeester Iris Meerts op de site van de gemeente.

De gemeente Zwolle meldde zaterdag dat maximaal zeventig asielzoekers een week lang worden opgevangen in Hotel Lumen, in het stadion van PEC Zwolle. De eerste asielzoekers zouden zondagavond aankomen.

Voor bijna vijfhonderd mensen die verbleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is in de nacht van zondag op maandag een onderkomen gevonden. Zoals eerder aangekondigd konden mensen terecht in crisisnoodopvanglocaties in Zwolle en Doetinchem. Daarnaast konden mensen terecht in de crisisnoodopvang in Zuidbroek en Stadskanaal, en in Dordrecht en Haaksbergen. Enkele mensen kiezen er voor om de nacht buiten door te brengen. Voor hen zijn veldbedden en slaapzakken geregeld.

AzG: ’verschrikkelijke kou’ in de nacht bij Ter Apel

In totaal hebben 250 asielzoekers zaterdag de nacht buiten door moeten brengen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De asielzoekers die zaterdagnacht buiten hebben moeten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel, hebben het „verschrikkelijk koud” gehad, volgens Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ziet dat de lagere temperatuur van „enorme invloed” is op de leefomstandigheden van de mensen daar.