Dit is wat we nu weten over de brand aan boord van de Fremantle Highway boven Ameland

Bij een grote brand aan boord van een autovrachtschip, zo’n 30 kilometer boven de kust van Ameland, is een bemanningslid om het leven gekomen. Dit weten we nu over de brand aan boord van de Fremantle Highway.

Aan boord van de Fremantle Highway brak even voor middernacht brand uit. Het schip voer 27 kilometer ten noorden van de kust van Ameland . Tekst gaat verder onder de video. Video: het brandende vrachtschip is gefilmd. De locatie van het brandende vrachtschip. Het zogenoemde roroschip, speciaal ontworpen om auto’s mee te vervoeren, vaart onder Panamese vlag en was onderweg van de Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Ontstaan brand In het ruim van het doosachtige schip staan zo’n 3000 auto’s, waarvan 25 elektrische. De Kustwacht vermoedt dat de brand in een van die elektrische auto’s is ontstaan .

De 23-koppige bemanning wilde de brand eerst zelf blussen, maar zonder succes. Even na 2 uur in de nacht van dinsdag op woensdag is aan de bemanning opgedragen om het schip compleet te evacueren en het stuurloos achter te laten. Bemanningslid overleden Eén bemanningslid is omgekomen, meldt de Kustwacht. Hoe en waar dat is gebeurd, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Er zijn zes bemanningsleden van boord gesprongen. Dat hebben ze gedaan na overleg met de Kustwacht. Reddingsboten lagen klaar om hen direct uit het water te halen. Opgepikt door helikopters van de Kustwacht Andere bemanningsleden zijn opgepikt door helikopters van de Kustwacht en aan land gebracht, bij Lauwersoog en op Groningen Airport Eelde. Sommige hebben ademhalingsklachten en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de regio. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Schip dreigt te zinken Het hele schip, 200 meter lang en 32 meter breed, staat nog steeds in brand. Er wordt nog steeds geblust. Dat gebeurt met blusboten en blusvliegtuigen.

De Fremantle Highway, gebouwd in 2013, dreigt te zinken. Het zou een ramp van jewelste zijn. Wegslepen van het schip Bij de reddingsoperatie zijn reddingsboten van de KNRM uit Ameland en Schiermonnikoog ingezet. Ook particuliere schepen zijn bijgesprongen.

Er wordt geprobeerd om het schip uit de drukke vaarroute van de Noordzee te slepen, om te voorkomen dat het schip eventueel zinkt op 'de snelweg' voor schepen.

Het bergingsvaartuig Hunter heeft een noodverbinding met het schip en houdt het schip zo gecontroleerd op een positie. Hoe nu verder? Momenteel worden met meerdere partijen - bergingsbedrijven en Rijkswaterstaat - bekeken wat de best mogelijke wijze is om de schade zoveel mogelijk te beperken. Er wordt rekening gehouden met dat het schip zinkt en geborgen moet worden.

Ook wordt gelet op de effecten voor het milieu. "Een milieuramp is nog niet aan de orde, maar houden we ook rekening mee. Het is een van de scenario's", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat

De Duitse autoriteiten hebben hun hulp aangeboden. "We houden de situatie in de gaten", zegt het zogenoemde Havariekommando, dat onder meer brandweerwerk kan verrichten en kan helpen bij het voorkomen en bestrijden van milieuschade.