Groningse agenten redden meisjes uit handen loverboy

„Samen met mijn collega, wijkagent van de meldlocatie, gingen we er heen”, schrijft agente Daniëlle Laanstra. „Een kwetsbaar meisje werd op het station in Groningen aangesproken door een charismatische man. In het Engels vertelde hij kunstenaar en fotograaf te zijn. Met mooie praatjes en later kadootjes haalde hij haar over om met hem mee te gaan naar een hotel in Groningen.”

Naaktfoto’s

Daar voelde het meisje zich niet helemaal lekker bij en liet daarom een vriendin bij haar komen, aldus de agente.

„Maar ook zij raakte min of meer verzeild in de mooie praatjes. Het diner en de drankjes werden betaald. Hun spulletjes werden in zijn auto en hotelkamer gelegd…”

Toen de man zijn fotowerk liet zien (naaktfoto’s) wisten de meiden dat het niet klopte, meldt de agente.

„Maar ze waren op dat moment al behoorlijk verstrikt in het web van de loverboy. Gelukkig had een omstander door dat er iets niet in de haak was en die belde de politie. Toen wij ter plaatse kwamen, namen we dames apart. Uit hun verhaal bleek dat er mogelijk sprake was van de eerste stappen naar mensenhandel.”

Waarschuwing

De man is vervolgens door de agenten aangesproken en de spullen van de meiden zijn opgehaald uit de hotelkamer. „We hebben ze gelukkig op tijd uit zijn handen kunnen halen en zijn gegevens zijn nu bekend bij de politie.”

De agente deelt het verhaal op Instagram omdat ze andere meiden wil waarschuwen.

„Soms is een aanbod te mooi om waar te zijn. Je wordt speciaal gemaakt, mooi bevonden, je gaat geld verdienen en beroemd worden… wees alert! Ga niet zomaar met iemand in zee. Doe research naar de persoon of diens bedrijf. Neem geen geld of kadootjes aan. Zo ben je de ander wat ’verschuldigd’. Vraag om een visitekaartje of een website. Noteer een kenteken of mobiel nummer die je bekend maakt bij iemand in je eigen omgeving. Maak later een afspraak met degen die je een aanbod doet. Ga er niet meteen mee in zee!”