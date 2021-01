Trump verleent tientallen mensen gratie, onder wie toch ook Steve Bannon

Trump en zijn kinderen staan niet op de lijst van mensen waarvan de straf, soms op voorhand, wordt kwijtgescholden. De president heeft eerder wel gezegd dat hij „absoluut het recht heeft” om zichzelf gratie te verlenen. Dat leidde tot speculatie dat hij dat ook zou proberen om het lastiger te maken hem in de toekomst te vervolgen.

Oud-topadviseur Bannon (67) valt wel in genade. Dinsdag meldden bronnen nog dat hij geen gratie zou krijgen. Hij hielp Trump als adviseur tijdens de verkiezingscampagne van 2016 richting de winst en was daarna werkzaam in het Witte Huis. Bannon wordt verdacht van gesjoemel met geld dat was gedoneerd om een muur te bouwen aan de grens met Mexico. Hij is nog niet veroordeeld.

Bekijk ook: Geen gratie Trump voor Giuliani en Bannon en ook niet voor zichzelf

Ook de rappers Lil Wayne (38) en Kodak Black krijgen gratie. Lil Wayne werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami. Hem hing een celstraf van 10 jaar boven het hoofd. Kodak Black (23) moest eveneens vanwege wapenbezit een celstraf uitzitten. Hij werd tot bijna 4 jaar cel veroordeeld.

Een andere opvallende naam op de lijst is die van oud-burgemeester van Detroit Kwame Kilpatrick (50). De Democraat uit Michigan, die ooit gezien werd als een opkomend talent binnen zijn partij, zat een celstraf van 28 jaar uit voor fraude en afpersing.

Trump verleent ook gratie aan Elliott Broidy, een durfkapitalist, Republikeinse fondsenwerver en voormalige donor van Trumps campagne. Broidy was veroordeeld voor corruptie en omkoping.