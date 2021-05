Spionagerel Merkel: ’Eerste wat je leert bij geheime dienst is dat je geen vrienden hebt’

Buitenland

’Jürgen Conings al zes jaar op de radar van geheime dienst’

In 2015 verzamelde de Belgische geheime dienst Staatsveiligheid voor het eerst informatie over Jürgen Conings, de militair die sinds 17 mei voortvluchtig is. Dat schrijven Belgische media. De informatie zou komen van „meerdere goedgeïnformeerde bronnen.”