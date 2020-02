Tekort aan huisartsen leidt tot patiëntenstops

Een nijpende situatie dreigt volgens de krant op korte termijn te ontstaan in steden als Rotterdam, Leeuwarden, Almelo, Goes, Vlissingen, Bergen op Zoom, Tilburg, Waalwijk, Oss, Den Bosch, Eindhoven, en in Noord-Limburg en het noorden van Noord-Holland. Zorgverzekeraars en huisartsenorganisaties verwachten dat het probleem de komende jaren eerder groter dan kleiner zal worden. Dat meldt de Volkskrant.

Ook patiënten zonder vaste huisarts (waarschijnlijk enkele duizenden) kunnen met een acute zorgvraag altijd aan de balie van een praktijk terecht. De huisarts is verplicht dergelijke ’passanten’ te helpen. Toch is het tekort uitermate zorgelijk, vindt de Patiëntenfederatie.

De tekorten zijn ontstaan doordat meer (vooral mannelijke) huisartsen dan gedacht op het punt staan met pensioen te gaan. Hun potentiële (hoofdzakelijk vrouwelijke) opvolgers werken aanzienlijk vaker in deeltijd. Bovendien zouden zij niet graag een eigen praktijk willen.