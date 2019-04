Zoetelief trekt zich terug als kandidaat-voorzitter 50Plus

In een emotionele brief legt Zoetelief aan Hylke ten Cate, de enige overgebleven hoofdbestuurder bij 50Plus, uit niet meer beschikbaar te zijn nu er over hem zoveel discussie is ontstaan.

“Het gaat namelijk niet om mij of mijn carrière, maar het gaat om de groep ouderen die een stem nodig hebben”, schrijft Zoetelief. “Om ervoor te zorgen dat dit belang ondergeschikt zou worden aan een strijd om ‘de poppetjes’ heb ik na rijp beraad besloten mijn kandidatuur voor het voorzitterschap van 50PLUS in te trekken.”

Hij kijkt met grote treurnis terug op de afgelopen periode: “Het kan verkeren in een bestuurlijk mensenleven. Zo word je het ene moment onthaald als een goed democratisch bestuurder, en het andere moment word je betiteld als demagoog en dictator.”

Onlangs stapte bijna het hele hoofdbestuur van 50Plus op, inclusief Zoetelief. De preses kreeg veel kritiek over zijn manier van werken. Komende zaterdag mogen de leden stemmen over een nieuw partijbestuur. Er zijn drie kandidaten. De partijtop heeft de voorkeur voor oud-politicus Geert Dales.