Macron maandag bij Rutte op bezoek

Het kabinet probeert er op EU-niveau voor te zorgen dat er minder migranten naar Nederland komen. Dat is vooral belangrijk voor Rutte zelf, die op het congres van zijn partij VVD een persoonlijke „commitment” heeft gegeven om het aantal asielzoekers „substantieel” te verlagen.

De delegaties van beide landen spreken elkaar eerst op het Binnenhof, waarna een informeel diner volgt. Naar verluidt eten de twee dit keer een hapje Indonesisch. In Haagse kringen is het bekend dat Rutte groot fan is van de Indonesische kookkunsten. Rutte en Macron kwamen in 2020 ook in samen in Den Haag. Rutte nam de Franse president destijds mee naar restaurant CRU in Scheveningen. Daar dineerden de twee drie uur lang.