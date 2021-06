Drones neergehaald boven basis met Amerikaanse troepen in Irak

Legerbasis Ain al-Assad in de westelijke woestijn wordt vaker aangevallen. De VS houden doorgaans pro-Iraanse milities verantwoordelijk voor dergelijke beschietingen. Die groepen willen dat de Amerikanen hun troepen terugtrekken uit het land. Sinds het begin van het jaar zijn in Irak al 39 aanvallen gemeld op Amerikaanse doelen. Het gaat vooral om bomaanslagen op konvooien. Het gebruik van drones wordt gezien als relatief nieuwe tactiek.

Westerse diplomaten en topmilitairen in Irak klagen dat de aanvallen afleiden van de strijd tegen Islamitische Staat. Die terreurorganisatie voert nog steeds aanslagen uit in het land, waar het enkele jaren geleden nog grote gebieden controleerde. De VS hebben momenteel zo’n 2500 manschappen in Irak. Ook andere westerse landen, waaronder Nederland, hebben er militairen gelegerd.