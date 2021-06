Dode hond die met vastgebonden poten in water werd gedumpt is gecremeerd

De politie spreekt op Instagram zijn dankbaarheid uit. De medewerkers van dierencrematorium Veenrust hebben uit eigen initiatief de politie benaderd. „Vandaag hebben wij de hond naar het crematorium gebracht en is er afscheid van hem genomen. Onze dank gaat uit naar crematorium Veenrust in Vriezenveen. Zij zagen onze oproep op social media en hebben aangeboden de hond kosteloos op te willen vangen.”

Tiewrap

Op woensdag 2 juni vond de politie een dode hond met een tiewrap om zijn voorpoten in het Zwarte Water in Zwolle. De hond is vermoedelijk levend in het water gegooid en vervolgens overleden. Enkele dagen later is de eigenaar gevonden. De politie liet via Twitter weten dat het gaat om een inwoner uit Zwolle.

