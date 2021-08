Eerste persmoment Taliban vanuit Kabul: ’We doen geen buitenlanders kwaad’

Niemand uit de Verenigde Staten of van de internationale gemeenschap „zal worden geschaad”, zegt een woordvoerder van de fundamentalisten. De Afghaanse tolken en anderen die voor buitenlandse machten werkten, zullen niet worden vervolgd of gewroken. Volgens de zegsman zullen „vreedzame” betrekkingen met andere landen worden voortgezet.

„We willen geen enkele interne of externe vijand”, aldus de woordvoerder, die ook inging op het lot van de vrouwen onder de zeer strikte moslimbeweging. Hij zei dat vrouwen mogen werken en studeren en „zeer actief zullen zijn in de samenleving, maar binnen het kader van de islam.”

Een buitenlandse troepenmacht onder leiding van de Amerikanen had de afgelopen 20 jaar juist geprobeerd de Taliban uit te schakelen. De fundamentalisten voerden eind jaren negentig een waar schrikbewind, en boden onderdak aan de terroristen van al-Qaeda die op 11 september 2001 de VS aanvielen.

Evacuaties

Volgens Amerika hebben de Taliban de evacuaties vanuit Kabul vooralsnog niet dwarsgezeten en zijn er geen vijandelijkheden geweest. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei eerder dat de checkpoints die strijders van de fundamentalisten rond het vliegveld van Kabul hebben opgericht de evacuatie bemoeilijken van Afghanen die voor westerse troepen hebben gewerkt.

Ondertussen arriveren en vertrekken er weer volop vliegtuigen vanaf het vliegveld, nadat Talibanstrijders eerder op de dag in de lucht hadden geschoten om mensen die het luchthavencomplex wilden betreden te verjagen. Het vliegveld zelf wordt beveiligd door zo’n 4000 Amerikaanse militairen, ondersteund door 500 tot 600 man van de Afghaanse veiligheidstroepen. Er zijn ook Britse en Duitse militairen.

Volgens het Witte Huis vliegen er ook weer commerciële vluchten. De bedoeling is dat er elk uur een vlucht vanaf Hamid Karzai International Airport vertrekt.

’Vice-president opgestaan’

De Afghaanse vicepresident Amrullah Saleh claimt intussen dat hij de wettelijk leider van Afghanistan is. Hij roept de bevolking op zich aan te sluiten bij het „verzet.” In een serie tweets beweert hij in het land zelf te zijn, in tegenstelling tot president Ashraf Ghani die zich uit de voeten maakte toen de radicaalislamitische Taliban-beweging afgelopen weekeinde de Afghaanse hoofdstad Kabul innam. Ghani deed dat naar eigen zeggen om „bloedvergieten te voorkomen.”

Volgens Saleh is hij nu de „legitieme interim-president.” Hij wil dat de Afghanen laten zien dat Afghanistan geen Vietnam is, en de Taliban „in de verste verte” geen Vietcong zijn, verwijzend naar het zegevierende communistische verzet in Zuid-Vietnam bijna een halve eeuw geleden. Het is onduidelijk waar Saleh zich nu bevindt.