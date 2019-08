Geen gaswinning bij natuur vanwege stikstof

DEN HAAG - De overheid moet olie- en gaswinningsprojecten in de buurt van beschermde natuurgebieden voorlopig niet toestaan als deze leiden tot stikstofuitstoot. Daarvoor pleiten meerdere lokale actiegroepen tegen gaswinning in een open brief aan Johan Remkes, die in opdracht van minister Carola Schouten (Natuur) werkt aan een advies over het stikstofbeleid. Dat beleid is eind mei door de Raad van State ongeldig verklaard, met grote gevolgen.