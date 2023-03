Man gewond na sprong van windmolen in Zeewolde: parachute ging mogelijk niet open

Kopieer naar clipboard

Windturbines van het Windpark Zeewolde. Ⓒ ANP

ZEEWOLDE - Een man is woensdagavond rond 20.00 uur in Zeewolde gewond geraakt bij een parachutesprong van een windmolen. Hij liep daarbij „behoorlijk letsel” op, meldt een politiewoordvoerder die een bericht van Omroep Flevoland bevestigt hierover. Het lijkt erop dat de parachute van de basejumper niet open is gegaan.