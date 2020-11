Mensen mogen volgend jaar 1000 euro extra belastingvrij schenken

Dat betekent dat ouders in 2021 aan ieder kind een bedrag van iets meer dan 6600 euro mogen geven, zonder dat die daar schenkbelasting over hoeft te betalen. Het bedrag dat je belastingvrij aan iedereen mag schenken gaat volgend jaar dan naar ongeveer 3250 euro. Dat is in beide gevallen 1000 euro meer dan staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) eigenlijk had voorzien.

Die verhoging geldt alleen voor het jaar 2021, vanaf 2022 verdwijnt de extra 1000 euro belastingvrij weer. De verhoging komt er op initiatief van VVD-Kamerlid Lodders, die blij is dat de Kamer haar initiatief steunt. „Alle kleine beetjes helpen”, zegt Lodders. Ze hoopt dat vooral ondernemers, die in de coronacrisis wel wat steun kunnen gebruiken, profiteren van het extra belastingvoordeel.