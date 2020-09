Drone dropt pakketjes vol met wiet boven Tel Aviv

„De tijd is gekomen”, zo liet de actiegroep weten via Telegram. „Is het een vogel. Is het een vliegtuig Nee, het is de ’Groene Drone’ die je gratis cannabis stuurt vanuit de lucht.”

Volgens de politie werden twee mannen gearresteerd, zo weet Reuters. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor het droppen van de drugs.

Een aantal mensen was al druk met het verzamelen van de pakketjes nog voordat de politie kon arriveren. Agenten raapten de overige drugs van de straat en namen het in beslag.

Momenteel is medicinaal gebruik van cannabis toegestaan in Israël, terwijl recreatief gebruik illegaal is.

In mei gaf Israël toestemming voor de export van medicinale cannabis, wat de weg vrijmaakte voor verkoop in het buitenland. De regering hoopt daarmee miljoenen dollars aan inkomsten te vergaren.