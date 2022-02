Een kabeljauw van 21,6 kilogram met een lengte van 1,14 meter, zo groot worden ze zelden gezien

Zo groot worden ze zelden gezien. De vis van 114 centimeter is niet de grootste kabeljauw in de database van onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (WMR). De laatste nog iets grotere kabeljauw in de marktbemonstering dateert van 2019 op de afslag van IJmuiden. Tijdens een survey op zee werd in 2011 een 1,17 meter lange en 20,8 kilo zware kabeljauw gevangen.

De allergrootste kabeljauw in de langjarige database van WMR heeft een lengte van precies anderhalve meter, gevangen in 1974.

Technisch visserijonderzoeker Pieke Molenaar was die week mee met de TX 3 voor onderzoek naar de overleving van roggen. Met een noordwestenwind bleef de weekvangst daarvan magertjes.