Bewoners verjagen verwarde man uit douche

De vrouwen joegen de man hun huis uit en belden de politie. Op het moment dat de politie arriveerde, stond de naakte man buiten met een ijzeren staaf die hij aanvankelijk weigerde af te geven.

Met assistentie van buurtbewoners is de man vervolgens aangehouden. „Een goede samenwerking”, aldus een woordvoerder van de politie. Hoe de man het huis is binnengekomen en waar hij de ijzeren staaf vandaan haalde, wordt nog onderzocht. De politie laat weten dat de man erg in de war is en dat hulpverlening is ingezet.