Voetbalclub Amsterdam royeert zaalvoetbalteam na mishandeling tegenstanders

Het incident vond 25 april plaats in de Sporthallen Zuid. Het gebeurde in de tweede helft van de wedstrijd tegen Maccabi Zaalvoetbal, een club met veelal Joodse spelers. Het is onduidelijk wat er precies aan voorafging.

„Tijdens een zaalvoetbalwedstrijd op 25 april is inderdaad op enig moment tijdens de tweede helft een opstootje ontstaan”, zegt een politiewoordvoerder. „Twee personen zijn hierbij gewond geraakt. Zij hebben ook inmiddels aangifte gedaan bij ons voor openlijke geweldpleging, zware mishandeling, discriminatie en bedreiging.”

Of er sprake is van antisemitisme, is wat de politie betreft nog de vraag. „Het onderzoek loopt nog, op de uitkomsten vooruit lopen, is wat voorbarig. Maar als daar inderdaad een discriminerend of antisemitisch beeld wordt vastgesteld, dan vinden we dat als politie buitengewoon kwalijk.”

Verwondingen

Ook over verwondingen kan de politie niet veel kwijt. De woordvoerder zegt ’dat er in elk geval sprake was van zichtbaar aangezichtsletsel’. „Andere details zullen uit de letselverklaringen moeten blijken.”

De KNVB is op de hoogte van de ’vechtpartij’. „We zijn op dit moment echter nog in afwachting van aanvullende verklaringen van Maccabi”, zegt een woordvoerder.

AGB was al opgenomen in het traject ’Aanpak Risicoverenigingen’, vanwege een reeks eerdere tuchtzaken. „In het kader daarvan is ook over de situatie van 25 april gesproken”, laat de KNVB weten. „Er zijn een aantal maatregelen genomen, waar wij inhoudelijk niets over zeggen.”

„Afgelopen weken heeft er tot onze spijt een massale vechtpartij plaats gevonden”, stelt AGB zelf in een verklaring. „Dit accepteren wij absoluut niet en hebben dit elftal per direct uit de competitie gehaald en de spelers geroyeerd. Wij betreuren dit incident ten zeerste!”

Om te voorkomen dat dit de laatste druppel is die de KNVB doet besluiten om de licentie in te trekken, heeft AGB afscheid genomen van meerdere elftallen. „Eerder hebben wij al afscheid genomen van spelers die niet voldoen aan onze normen en waarden, sportief en respectvol gedrag vertonen. Helaas moeten wij nu ook afscheid nemen van bepaalde elftallen”, aldus de club.

Maccabi Zaalvoetbal wil op dit moment nog niet reageren op het incident.