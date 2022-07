Koude douche voor Hannover: warm water in openbare gebouwen uit vanwege gastekort

Daardoor kunnen de inwoners van de stad straks niet meer met warm water douchen of hun handen wassen in zwembaden, sportscholen of andere openbare gebouwen. Verder gaat ook de termostaat uit tussen april en september, en mag deze niet hoger dan 20 graden in de overige maanden. Losse airco’s en kacheltjes worden tevens verbannen uit de stad. Ook sluit de stad fonteinen af en laat het de lichten in en op het stadhuis en musea voortaan uit.

De maatregelen komen als reactie op de verminderde toevoer van Russisch gas naar Duitsland, waardoor er een energietekort kan ontstaan. Hannover wil door deze stap een noodscenario voorkomen. Andere steden, zoals het Beierse Augsburg, hebben vergelijkbare maatregelen genomen, op aandringen van de bondsregering in Berlijn.