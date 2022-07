LIVE | Noodverordening Harderwijk van kracht, Eindhoven Airport waarschuwt voor acties

Trekkers met protesterende boeren onderweg op de A1 in de buurt van Enter. Archiefbeeld. Ⓒ ANP

Amsterdam - Ook vrijdag worden er in Nederland acties gevoerd door de boeren. Er is een noodverordening van kracht in Harderwijk, Nederland in Verzet wil met een zogenoemde Walk of Freedom door de Harderwijkse straten trekken. En, naast Schiphol Airport, bereidt ook Eindhoven Airport zich vrijdag voor op demonstrerende boeren, komende maandag: „Samen met politie, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport voor te bereiden op verschillende scenario’s.”