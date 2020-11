Trump maakt inhaalslag in Arizona, vrije val in Georgia en Nevada

De Amerikaanse president kan zich weinig meer veroorloven in de verkiezingsstrijd. Eigenlijk moet hij alle resterende staten binnen weten te slepen, wil hij weer in het Witte Huis belanden. Alleen Nevada (6 kiesmannen) is van minder belang, al kan hij die staat ook goed gebruiken, maar Biden staat er op voorsprong. Als Biden alsnog een behoorlijke totale verkiezingswinst kan behalen, door zeker boven de driehonderd kiesmannen uit te komen, is het mogelijk dat het Trump-team kan procederen wat het wil, maar dat het zinloos is.

Woensdagavond bleek dat Biden zijn voorsprong op Trump in Nevada vergroot, van ongeveer 8000 naar 12.000 stemmen. Het verschil is nu ongeveer een procentpunt. Als Biden daar wint en als wordt bevestigd dat hij in Arizona heeft gewonnen, heeft hij de benodigde 270 kiesmannen op zak. Hij kan dan worden uitgeroepen tot de 46e president van de VS. Democrate Hillary Clinton won vier jaar geleden van Trump in Nevada, met een voorsprong van 2,4 procentpunt.

Een kandidaat kan ongeacht het verschil wel een hertelling van de stemmen aanvragen in Nevada. Het campagneteam van president Trump kondigde eerder op de dag aan een rechtszaak aan te spannen vanwege vermeende verkiezingsfraude in Nevada. Zeker 10.000 mensen in de staat zouden hun stem hebben uitgebracht terwijl dat niet zou mogen. Bewijs werd nog niet geleverd, maar volgens het team van Trump zou er door dode mensen zijn gestemd.

Arizona toch nog spannend

Trump staat volgens de laatste informatie van persbureau Reuters in Arizona op 48,1 procent van de stemmen en Biden op 50,5 procent. Een paar uur geleden was dat nog respectievelijk 47,9 procent en 50,7 procent. Trump loopt dus in. 86 procent van de stemmen is inmiddels in Arizona geteld.

Onder meer de Amerikaanse nieuwszender Fox News voorspelde al heel vroeg dat Biden de verkiezingen in Arizona had gewonnen. Andere media zoals CNN durven daar nog niet aan.

Biden staat volgens Fox News op 264 kiesmannen, volgens The New York Times op 253. Trump heeft er nu 214. Tekst loopt door onder de graphic.

Volgens The New York Times had Fox de winst in Arizona nooit aan Biden mogen geven. Het was al langer bekend dat de stemmen die als laatste werden geteld, veelal in Trumps voordeel zouden uitvallen.

Voorsprong Trump in Georgia wordt krapper

De voorsprong van president Donald Trump op zijn uitdager Joe Biden wordt kleiner in de Amerikaanse staat Georgia (16 kiesmannen). CNN meldt dat Biden daar 13.000 stemmen achterloopt op Trump. Er zijn nog zo’n 50.000 stemmen te tellen. Trump heeft nog maar een voorsprong van 0,3 procent.

Volgens The New York Times verdedigde Trump eerder op de ochtend nog een voorsprong van 24.000 stemmen en verschillende media meldden dat de Republikein rond middernacht nog 100.000 kiezers meer had.

Volgens verschillende Amerikaanse media heeft Biden zijn inhaalslag te danken aan stemmen uit Atlanta en omstreken, waar veel Democraten wonen. Er worden echter ook nog stemmen verwacht uit buitengebieden waar naar verwachting veel op Trump is gestemd.

Een opmerkelijke verschuiving in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Trump verliest terrein bij blanke Amerikanen, maar wordt beloond door latino’s en zwarte stemmers. Dat en meer in een nieuwe podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’:

96 procent van de stemmen is inmiddels geteld in Georgia. Trump staat in verschillende tellingen op 49,5 procent en Biden op 49,2 procent - slechts 0,3 procent verschil. Als het verschil tussen de kandidaten 0,5 procent of minder is kan een hertelling aangevraagd worden in de staat, die in 2016 naar Trump ging.

Trump liet eerder weten dat hij in onder meer Georgia naar de rechter stapt om te voorkomen dat via de post verstuurde stembiljetten die te laat zijn binnengekomen alsnog worden meegeteld. In Georgia worden alleen poststemmen meegeteld die uiterlijk tot 19.00 uur op de verkiezingsdag zijn ontvangen.

Aanhangers van Trump demonstreerden woensdagavond lokale tijd in Arizona, onder meer voor het verkiezingsbureau van het district Maricopa County in Phoenix. De demonstranten waren boos vanwege een ongefundeerd verhaal dat stemmen voor de president met opzet niet geteld zouden worden.

Voorsprong slinkt ook in Pennsylania

Ook in Pennsylvania slinkt de voorsprong van Trump. Toen daar 75% van de stemmen waren geteld, had hij nog 55% voorsprong, inmiddels ligt dat na 89% van de stemmen op 50.3%, tegenover 48.5 % voor Biden. Er moeten nog meer dan een half miljoen stemmen worden geteld. Trump staat 114.00 stemmen voor, werd donderdagavond duidelijk.

Veel cijfers, maar wat betekent het? Volgens rekenmeesters van The New York Times gaat Biden de staat met maar liefst 20 kiesmannen in de wacht slepen. Dat komt omdat de stemmen die het laatste werden doorgegeven, vooral - overwegend door Democraten - per post zijn verstuurd.

Waar de ’laatste stemmen’ in Arizona vooral pro-Trump zijn, zijn ze in Pennsylvania juist pro-Biden.

Wie het percentage van Biden-stemmen onder de post-stemmen doorrekent met de nog te tellen stemmen, komt tot de conclusie dat ’blauw’ wint, publiceerden de datajournalisten op woensdag al.

Rellen

Het tellen van stemmen is een heet hangijzer geworden. In meerdere staten waren er relletjes en onrust bij stembureau’s. Terwijl binnen koortsachtig werd geteld en Fox News de stemmentellers filmde en als ’echte patriotten’ bestempelde die hun ’democratische plicht’ doen – een directe aanval op de plannen van Trump – werd op diverse plaatsen buiten gedemonstreerd.

Trump-aanghangers buiten bij het stembureau van het district Maricopa County. Ⓒ AP

Op sommige plekken werd daarbij geroepen om ’elke stem te tellen’, elders werd juist geroepen om het telproces direct stil te leggen. Ook de president zelf geeft in verschillende staten, verschillende boodschappen af, zeggen professoren met een juridische achtergrond.

Bekijk ook: Onrust bij tellen laatste staten VS

Waar wordt nog geteld?

Alaska (3 kiesmannen)

In het noordwestelijke Alaska gaat Trump ruim aan kop en dat blijft waarschijnlijk zo. De staat staat bekend als een bolwerk van de Republikeinen. De uitslag kan nog even op zich laten wachten, want volgens de laatste cijfers is pas 56 procent van de stemmen geteld in de staat waar veel mensen wonen op afgelegen plekken.

Arizona (11 kiesmannen)

In de zuidwestelijke staat Arizona lijkt Biden af te stevenen op een overwinning. Sommige media hebben hem al tot winnaar uitgeroepen, maar andere grote nieuwszenders zijn nog terughoudend. Topbestuurder Katie Hobbs zei tegen ABC News dat in Maricopa County, waar de stad Phoenix ligt, nog 400.000 stembiljetten geteld moeten worden. Trump is bezig met een inhaalslag.

Georgia (16 kiesmannen)

Trump gaat in Georgia nipt aan kop met 49,5 procent van de getelde stemmen, 0,3 procentpunt meer dan zijn tegenstander. In de staat is zeker 95 procent van de stemmen geteld. Als het verschil tussen de kandidaten 0,5 procent of minder is, kan een hertelling aangevraagd worden. Volgens CNN is het Trump-team ’geschokt’ dat het normaal gesproken ’rode’ Georgia voor de Republikeinen überhaupt op het spel is komen te staan.

Maine (4 kiesmannen)

In Maine kunnen de kiesmannen naar meerdere kandidaten gaan. Biden staat er comfortabel aan kop. Er gaan twee kiesmannen naar de kandidaat die de meeste stemmen krijgt in de hele staat. Daar zou ongeveer 87 procent van de stemmen zijn geteld. Er worden nog eens twee kiesmannen verdeeld onder de kandidaten die winnen in de twee afzonderlijke kiesdistricten.

Michigan (16 kiesmannen)

Biden is door meerdere grote media uitgeroepen tot winnaar in de noordelijke staat. Toen circa 99 procent van de stemmen was geteld, stond hij voor met 50,6 procent tegen 47,9 procent. Het team van Trump dreigt naar de rechter te stappen om het tellen van de stemmen te laten stoppen.

Nevada (6 kiesmannen)

In Nevada is volgens AP 76 procent van de stemmen geteld. De plaatselijke autoriteiten verwachten dat het tot 18.00 uur Nederlandse tijd op donderdag kan duren tot alle stemmen zijn geteld. De meeste stembiljetten die nu nog verwerkt moeten worden, zouden per post zijn verstuurd. Biden staat nu op 49,4 procent van de stemmen, tegenover 48,5 procent voor Trump. Het team van de president stelt dat buitenstaanders op de een of andere manier in Nevada hebben gestemd en dat er via ’dode mensen’ is gestemd. De beschuldigingen zijn verder niet concreet gemaakt.

North Carolina (15 kiesmannen)

Trump gaat volgens tussentijdse cijfers met 50,1 procent tegen 48,7 procent aan kop in deze zuidelijke staat, waar ongeveer 95 procent van de verwachte stemmen is geteld. In North Carolina kunnen poststemmen die uiterlijk op 12 november binnenkomen nog worden meegeteld, vooropgesteld dat ze op tijd zijn verstuurd. Dat betekent dat een volledig resultaat nog even op zich kan laten wachten, maar de verwachting is dat Trump deze staat binnen weet te slepen.

Pennsylvania (20 kiesmannen)

Pennsylvania wordt gezien als een van de meest cruciale swingstates. Daar is ongeveer 88 procent van de stemmen geteld en gaat Trump aan kop, met 50,3 procent van de verwachte stemmen tegenover 48,5 procent voor Biden. In de staat kunnen per post gestuurde stemmen tot drie dagen na de verkiezingsdag nog worden geaccepteerd. Die moeten dan wel op tijd op de post zijn gedaan. Pennsylvania is een van de staten waar het team van Trump een rechtszaak heeft aangespannen om het tellen van de stemmen te laten stilleggen. Ook kan nog een hertelling plaatsvinden als het verschil tussen de kandidaten uiteindelijk erg klein is. Trump heeft de staat sowieso nodig, wil hij nog eens vier jaar in het Witte Huis blijven.

Wisconsin (10 kiesmannen)

In deze belangrijke swing state is 99 procent van de stemmen geteld. Het verschil tussen Trump en Biden is minder dan een procent. De president zou kunnen rekenen op 48,9 procent van de stemmen, zijn rivaal Biden op 49,6 procent. Amerikaanse media hebben Biden al aangewezen als winnaar. Het team van Trump eist een hertelling.