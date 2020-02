Luchtruim Canarische Eilanden opnieuw gesloten

Ⓒ EPA

LAS PALMAS - Het luchtruim van de Canarische Eilanden is zondagmiddag opnieuw gesloten wegens de storm die zand en stof uit de Sahara aanvoert, met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. De autoriteiten waren voor de tweede keer binnen 24 uur gedwongen vluchten naar Gran Canaria en Lanzarote om te leiden, onder meer naar Agadir in Marokko.