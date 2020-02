Vliegverkeer van en naar Canarische Eilanden weer hervat

Ⓒ EPA

LAS PALMAS - Het vliegverkeer van en naar Gran Canaria en Tenerife is zondag weer hervat. Vliegvelden op die eilanden moesten zaterdag sluiten vanwege een zandstorm, die de lucht oranje deed kleuren. De zandstorm is in hevigheid afgenomen. Vermoedelijk is het zand komen overwaaien vanuit de Sahara.