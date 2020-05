Zaterdag zomers weer, kans op 25 graden

Zondag steekt er een stevige noordenwind op die vanaf de Noordpool koude lucht naar ons land brengt, en het geleidelijk kouder maakt. In de middag koelt het vanuit het noorden steeds verder af en eind van de middag is het slechts 9 graden in het noorden en nog 17 in het zuidoosten. Door de stevige wind ligt de gevoelstemperatuur in het noorden rond de 3-4 graden.

Ook maandag en dinsdag lijkt de lente ver te zoeken, verwacht Weeronline. Dan waait er nog steeds een stevige noordenwind en daardoor wordt het overdag 10-13 graden. Dat is koeler dan normaal, want in mei zijn middagtemperaturen van 15-19 graden gebruikelijk. ’s Nachts kan het regionaal zelfs vriezen.