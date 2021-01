Ouder paar onder wie Nederlander dood gevonden in huis in Spanje

De lichamen waren in vergaande staat van ontbinding, aldus de politie die de ontdekking deed. De politie was in actie gekomen, omdat een werkneemster van een café in de buurt had gezegd dat ze het vreemd vond dat ze het stel al zo lang niet had gezien.

De Nederlander en de Britse woonden al enkele jaren in het huis in de stad die vlakbij de Costa Tropical ligt, ten zuiden van Granada. De politie kan mede gezien de staat van de lichamen nog niets zeggen over de mogelijke doodsoorzaak of het tijdstip van overlijden.