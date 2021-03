Wapens met ‘extremistische’ teksten Christchurch in beslag genomen in Maastricht

De wapens die in Maastricht in beslag zijn genomen. Ⓒ Politie Maastricht

Maastricht - Op de wapens die de politie dinsdag in beslag nam in de Maastrichtse wijk Hazendans staan teksten en tekeningen gekalkt. Ze stonden ook op de wapens die bij de aanslag op de moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland werden gebruikt.