Fataal ongeval na verkeersruzie tussen anderen: taakstraf

De man reed een stuk achter twee auto’s, waarvan de inzittenden ruzie met elkaar hadden. De ene auto haalde de andere in - over een doorgetrokken streep - en stopte plotseling. De bestuurder liep met een hamer op de andere auto af. Van T. reed in zijn bestelbus en had de ruzie helemaal gemist. Met 80 kilometer per uur knalde hij op de achterste van de twee auto’s. Daarin zaten vier broers en de vriendin van een van hen. Zij en een van de broers kwamen om het leven. Een andere broer raakte zwaar- en blijvend gewond, hij zit in een rolstoel. De andere twee broers liepen ook ernstig letsel op.

’Niet opgelet’

De rechtbank benadrukte geen twijfel te hebben dat Van T. dit ongeluk nooit gewild heeft. „Maar het kan niet anders dan dat hij gedurende langere tijd niet heeft opgelet.” Het ongeluk had voorkomen kunnen worden als hij dat wel had gedaan, aldus de rechter. „Een gebeurtenis zo ernstig als deze kan niet zonder straf blijven.”

Tegen Van T. was naast een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een rijontzegging van achttien maanden geëist voor onder meer onvoorzichtig rijgedrag. De rechtbank vindt deze eis te zwaar, met name een gevangenisstraf. Ook heeft Van T. zijn rijbewijs nodig voor zijn werk, daarom is deze straf voorwaardelijk.

„Ik vind het verschrikkelijk voor de nabestaanden. Het is vreselijk, ik vergeef het mezelf nooit”, zei een hevig geëmotioneerde Van T. twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak tegen de rechter. Bij de uitspraak was hij niet aanwezig.

De man met wie de verkeersruzie was, is afgelopen juli in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drieënhalf jaar en een rijontzegging van vier jaar voor roekeloos rijgedrag. Hij was onder invloed van drugs.