Is vermist beest in Berlijn wel een leeuwin? ’Dat is typisch gedrag voor een wild zwijn’

Altenkamp ziet in het beest kenmerken die een wild zwijn heeft. „De korte, hangende staart met een kwastje van ongeveer tien centimeter lang en losjes behaard, sluit een leeuwin uit. De andere herkenbare kenmerken, bijvoorbeeld de ronde rug en de langwerpige kop, passen heel goed bij een wild zwijn en spreekt de mogelijkheid dat het gaat om een katachtig roofdier tegen.”

Op de video die rondgaat op internet, waarin de vermeende leeuwin te zien is, ziet Altenkamp het dier graven in de grond. Volgens de voorzitter van NABU is dat „typisch gedrag voor een wild zwijn in stedelijke gebieden.”

Geen sporen van leeuwin

De Duitse dierenexpert Derk Ehlert had ook al twijfels of het vermiste beest wel een leeuwin is. Zo verbaasde hij zich over het feit dat er geen sporen van een leeuwin te vinden waren. „Een leeuw kan niet zomaar weg zijn en een leeuwin ook niet. Het laat sporen na. Heel opvallend is dat op het punt waar het dier is gezien en gefilmd, niet eens een pootafdruk te zien is.”