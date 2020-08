Anne Frankboom op Corsica vernield

De schors is er in de nacht van zaterdag op zondag voor een deel afgerukt. De boom staat al tien jaar op het Franse eiland dankzij het Anne Frank Huis in Amsterdam en overleeft de schade mogelijk niet. De politie gaat volgens justitie in Bastia uit van opzettelijke beschadiging, maar liet zich niet uit over mogelijke motieven als antisemitisme.

In het dorp zijn er de afgelopen vier jaar jaarlijks bijeenkomsten met de shoah, de Holocaust, als thema en het evenement heet „rond de boom.” Dat was dit jaar afgelopen zondag.

De boom is een stek van de kastanje achter het pand aan de Prinsengracht waar de Joodse Frank zat ondergedoken en waar ze de top van kon zien. Ze schreef er een dagboek dat wereldberoemd werd en waarvan zeker 30 miljoen exemplaren zijn gedrukt. Ze overleed in het laatste oorlogsjaar in kamp Bergen-Belsen. Anne Frank werd vijftien jaar oud.