Man (42) opgepakt na vechtpartij: moet nog vierenhalf jaar de bak in

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

LEEUWARDEN - Een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Leeuwarden. Hij was betrokken bij een vechtpartij op het Ruiterskwartier.