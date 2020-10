Minderjarige jongens opgepakt voor straatroof en mishandeling

Ⓒ ANP/HH

DONGEN - De politie in Noord-Brabant heeft in de afgelopen dagen vier minderjarige verdachten van verschillende misdrijven opgepakt. Het gaat om twee straatroven in Dongen waarbij iemand in het water is gegooid, een mishandeling en vernielingen. De jongens zijn 15 jaar en jonger. Een van hen komt uit Breda, een uit Oosterhout en twee uit Tilburg.