Fiscus vorderde verjaarde schulden

Het was bij de fiscus intern niet duidelijk wie er verantwoordelijk was voor het voorkomen van de verjaring van schulden. Een belastingschuld die na vijf jaar nog niet betaald of ingevorderd is, verjaart. De fiscus kan die periode wel verlengen, het zogenoemde stuiten van de verjaring. Dat gebeurde dan niet altijd, maar omdat de fiscus dat ook niet wist, werden de verjaarde schulden vervolgens toch ingevorderd.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief (Financiën). Het is nog niet duidelijk in hoeveel gevallen de Belastingdienst onterecht een verjaarde schuld alsnog heeft opgeëist. De fiscus doet daar nu zelf onderzoek naar, voor de zomer moet er meer duidelijkheid komen over de gevolgen en de omvang van de misstap van de Belastingdienst.

De staatssecretarissen melden ook dat door de ict-problemen bij de Belastingdienst twee wetswijzigingen die voor 1 januari 2021 stonden gepland, mogelijk nog niet doorgevoerd kunnen worden.

Het gaat om veranderingen bij de btw over elektronische handel, die van belang zijn voor online ondernemers die goederen aan klanten in het buitenland leveren. Daarnaast kan de betalingskorting voor de winstbelasting van bedrijven nog niet afgeschaft worden. Dat betekent dat bedrijven die een voorlopige aanslag aanvragen en die in één keer afrekenen bij de fiscus, daar in elk geval volgend jaar nog een voordeeltje voor terugkrijgen.

Crisisteam toeslagouders

De staatssecretarissen maken ook bekend dat een speciale crisisorganisatie zich bij de Belastingdienst gaat richten op het helpen van de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Dat team is afgelopen maandag al begonnen.

Het crisisteam ’richt zich op het recht doen aan de getroffen ouders’, schrijven Van Huffelen en Vijlbrief. Zij gaan ouders informeren, gaan een ’mensgericht’ loket inrichten waar ouders hun vragen kunnen stellen en ervoor zorgen dat compensatie en vergoedingen zo snel mogelijk uitgekeerd worden.

Daarnaast gaan medewerkers van de fiscus die betrokken waren bij de affaire rond de kinderopvangtoeslag, die vlak voor de kerst tot het aftreden van staatssecretaris Snel leidde, in gesprek: met elkaar, maar ook met vertegenwoordigers van de gedupeerde ouders. Daaruit willen de staatssecretarissen helder krijgen wat er mis is gegaan en de ’juiste conclusies voor de toekomst’ kunnen trekken.