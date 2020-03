Amsterdam verandert in spookstad

Naast de scholen en sportclubs moeten vanaf zondag 18.00 uur ook de horecazaken dicht en dat blijft zo tot 6 april. Dat zei minister Bruins zondag tijdens de persconferentie over de landelijke corona-maatregelen. De meeste kroegen zijn rond die tijd nog gevuld met mensen die van het personeel snel hun drankje op mogen drinken. Voor nieuwe gasten is de deur gesloten.

Bij coffeeshop The Bulldog blokkeren beveiligers de ingang. Iedereen wordt tegengehouden.

Ook fastfood-liefhebbers staan zondag aan het begin voor de avond voor dichte deuren. Zaken als de Burger King, McDonald’s en Wok To Walk zijn allemaal gesloten. Mensen doen tevergeefs pogingen om naar binnen te komen, maar ook hier wordt iedereen tegengehouden.

Bekijk ook: Lange rijen voor coffeeshops

Midden op het plein zeggen twee mannen tegen elkaar dat ze toch uit willen gaan. „Zullen we afspreken in een hotelbar, dat zal wel veilig zijn.” Een paar toeristen uit Chicago eten pizza en pannenkoeken aan een van de tafeltjes op het Leidseplein die nog niet opgeruimd zijn. Noodgedwongen. „We hadden niet door dat het zo ernstig zou zijn.” Morgen hopen ze terug te vliegen naar de Verenigde Staten. Ze zijn ervan overtuigd dat ze maandag een vlucht terug hebben. „Zo niet, dan blijven we langer in het hostel.”