Werd vermeende brandstichter van Rijksdag door de nazi’s vergiftigd? Graf Marinus van der Lubbe geopend

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Hier wordt het graf van Marinus van der Lubbe in Leipzig door Alfred E. Otto Paul geopend Ⓒ Paul-Benndorf-Gesellschaft

LEIPZIG - Om de historische waarheid te achterhalen is het graf van Marinus van der Lubbe in Duitsland geopend. Deze Leidenaar zou in 1933 de Rijksdag, het parlement in Berlijn, in brand hebben gestoken. Forensische wetenschappers twijfelen daar aan. Ze onderzoeken zijn overblijfselen, willen weten of de tegenstander van Hitler vergiftigd was.