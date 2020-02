Honderden toeristen vast door noodweer Nieuw-Zeeland

In totaal zouden ongeveer vierhonderd mensen vastzitten, onder wie veel toeristen. Zij bevinden zich onder meer op toeristenboten, in gestrande voertuigen op de weg en in een lodge. Sommige mensen worden door de lucht geëvacueerd, maar veel anderen moeten de nacht doorbrengen in het gebied.

In Milford Sound viel in een dag tijd zo’n 350 millimeter regen en ook dinsdag worden weer plensbuien verwacht. De weerdienst waarschuwt dat de zware regenval ertoe kan leiden tot meer wegen worden geblokkeerd en gemeenschappen worden afgesneden van de buitenwereld.