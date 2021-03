Grote brand in loods Kiel-Windeweer

Premium Video

‘Reken maar dat de hel losbreekt bij GL’

Een groot verlies voor de linkse partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Met name het resultaat van GL was erg teleurstellend. Volgens Wouter de Winther is het tijd dat Jesse Klaver afscheid neemt. De politiek commentator vertelt ook wat de meest waarschijnlijke optie voor een nieuwe coalitie is.